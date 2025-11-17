Dos detenidos por vender drogas en una caseta de 'El Vito' en Son Banya

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por vender drogas en una caseta de Son Banya controlada supuestamente por 'El Vito', actualmente en prisión por otra causa judicial. En el operativo fue arrestada también una mujer a la que le constaba una orden de busca y captura.

El pasado viernes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional que iban de paisano se dirigieron al poblado de Son Banya, en Palma. Allí vieron a tres personas, dos hombres y una mujer, en actitud vigilante delante de una caseta conocida por ser un importante punto de venta de drogas. Los tres sospechosos, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir pero fueron interceptados. Los policías los identificaron y aseguraron la caseta.

Dinero incautado en la caseta. / POLICÍA NACIONAL

Una vez en el interior, los agentes encontraron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, así como una báscula de precisión, una libreta con anotaciones y la palabra “venta” en su portada y 3.900 euros en billetes y monedas fraccionadas. Tras las gestiones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, que estarían a cargo del punto de venta, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes comprobaron que la mujer se había dirigido al poblado para comprar droga y entregó un cogollo de marihuana que acababa de adquirir a los dos hombres. Estaba siendo buscada por un juzgado y tenía en vigor una reclamación judicial, por lo que también fue arrestada.