Narcotráfico
Dos detenidos por vender drogas en una caseta de 'El Vito' en Son Banya
Los agentes encontraron cocaína, hachís y marihuana y 3.900 euros en efectivo
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por vender drogas en una caseta de Son Banya controlada supuestamente por 'El Vito', actualmente en prisión por otra causa judicial. En el operativo fue arrestada también una mujer a la que le constaba una orden de busca y captura.
El pasado viernes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional que iban de paisano se dirigieron al poblado de Son Banya, en Palma. Allí vieron a tres personas, dos hombres y una mujer, en actitud vigilante delante de una caseta conocida por ser un importante punto de venta de drogas. Los tres sospechosos, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir pero fueron interceptados. Los policías los identificaron y aseguraron la caseta.
Una vez en el interior, los agentes encontraron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, así como una báscula de precisión, una libreta con anotaciones y la palabra “venta” en su portada y 3.900 euros en billetes y monedas fraccionadas. Tras las gestiones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, que estarían a cargo del punto de venta, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
Los agentes comprobaron que la mujer se había dirigido al poblado para comprar droga y entregó un cogollo de marihuana que acababa de adquirir a los dos hombres. Estaba siendo buscada por un juzgado y tenía en vigor una reclamación judicial, por lo que también fue arrestada.
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Propietarios de tiendas de ropa de Mallorca proponen avanzar el cierre a las 19 horas en invierno
- Hallan a un menor solo dentro de un colegio de Palma en un día sin clase
- El asesino del cementerio mató a cuchilladas a su novia parricida
- La nueva ley agraria de Baleares, a examen: Los agricultores de Mallorca podrán alojar hasta diez turistas en sus fincas
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking