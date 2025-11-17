Detenido en Palma por estafar 55.000 euros a dos compañeros de trabajo

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por estafar unos 55.000 euros a dos compañeros de trabajo. El sospechoso había prometido invertir el dinero en la bolsa, pero al parecer lo gastó en salón de juegos debido a su ludopatía.

Durante la madrugada del pasado jueves, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fue requerida por un hombre en el centro de Palma. Según explicó, había localizado a una persona que le había estafado una gran suma de dinero. La víctima lo encontró en un salón de juegos y le retuvo hasta la llegada de los agentes.

El perjudicado explicó que había realizado varias transferencias, además de entregarle dinero en efectivo, al acusado, que era compañero de trabajo. El objetivo era que lo invirtiese en el mercado bursátil a través de un gestor. Pero el sospechoso no había hecho la inversión y se había gastado el dinero. Hasta ese día, se encontraba en paradero desconocido. El afectado también dijo que tenía numerosas capturas de pantalla y justificantes que acreditaban lo ocurrido. De la misma manera, aseguró que le había estafado unos 50.000 euros.

Otro hombre se acercó entonces a los policías nacionales y expuso hechos similares. También era compañero de trabajo del acusado y le había prestado 5.000 euros para, teóricamente, invertir en bolsa. De repente el presunto estafador no se volvió a presentar a su puesto de trabajo y no le dio ninguna información respectiva a su dinero.

Tras conocer el testimonio de las víctimas, los agentes se entrevistaron con el sospechoso, quien reconoció los hechos. Quedó detenido como presunto autor de un delito de estafa.