Buscan a un hombre de 67 años desaparecido en Palma
Juan Carlos P.H. fue visto por última vez el pasado jueves
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha difundido un aviso por la desaparición de un hombre de 67 años en Palma. Juan Carlos P.H. fue visto por última vez el pasado jueves, 13 de noviembre, según ha informado el organismo dependiente del ministerio del Interior.
De acuerdo con la información divulgada, el hombre mide 1,70 metros y pesa unos 70 kilos. Quienes tengan información sobre su paradero deben contactar con la Policía Nacional a través del teléfono 091 o acceder al formulario en la página web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas
