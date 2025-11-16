Una mujer agrede al dueño de un perro en el Paseo Sagrera de Palma cuando intentaba robárselo
Agentes de la Policía Nacional han detenido a la asaltante que, al parecer, golpeó antes a un anciano
Una mujer, de nacionalidad española, agredió a un hombre cuando este paseaba con su perro por el Paseo Sagrera de Palma. También golpeó a varias personas que recriminaron su comportamiento. Agentes de la Policía Nacional la detuvieron el pasado viernes por un presunto delito robo con violencia.
Los hechos ocurrieron durante la medianoche del pasado viernes. La sala del 091 de la Policía Nacional fue alertada de que una mujer estaba intentando abrir taxis y estaba causando diversos problemas en la zona de La Lonja de Palma.
Cuando la patrulla se personó en las inmediaciones del lugar, numerosas personas llamaron la atención de los agentes. Estas denunciaron que esta mujer, que se encontraba en la zona, le había intentado robar el perro a un hombre y golpeó a varios transeúntes. Al ver a los policías, esta intentó huir, pero los agentes la interceptaron rápidamente.
Aterrorizado
Otra patrulla policial, que estaba en el Paseo Sagrera, se acercó al dueño del perro. Este le había tratado de arrebatar su mascota y los agentes le preguntaron qué había ocurrido. El hombre estaba aterrorizado. La víctima explicó que ella cogió a su can de la correa y pretendía robárselo. Cuando este se lo impidió, le golpeó. También los peatones que le recriminaron su comportamiento fueron agredidos por ella.
De hecho uno de los hombres que había defendido a la víctima del robo explicó a los policías que ella le había golpeado sin mediar palabra. Por este motivo, la mujer fue detenida por un presunto delito de robo con violencia. Algunos testigos indicaron a los agentes que esta había golpeado a un anciano, pero este no fue localizado.
