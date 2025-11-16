Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan solo a un menor dentro de un colegio de Palma en un día sin clase

La madre había llevado al niño al centro escolar sin saber que era un día no lectivo

Vehículo del Equipo de Seguridad Vial de la Policía Local de Palma.

Vehículo del Equipo de Seguridad Vial de la Policía Local de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un testigo se extrañó y dio la voz de alarma al observar que había un niño solo en el patio de un colegio de Palma en un día no lectivo. Tras avisar a la Policía Local, los agentes se personaron y avisaron a la madre. Esta reconoció que había llevado a su hijo al centro escolar y que desconocía por completo que ese día no hubiera clase.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve y cuarto de la mañana del pasado lunes 10 de noviembre. Un niño de ocho años se había quedado solo dentro de un colegio en Son Ferriol. Un transeúnte se dio cuenta de esta circunstancia y avisó a la Policía Local de Palma. A continuación una patrulla del Equipo de Educación Vial se desplazó al lugar y comprobó que, efectivamente, había un menor en el interior. La puerta del patio se abría al empujarla, pero luego quedaba cerrada. Este les explicó que al entrar se había acordado de que ese día no había clase. Había decidido quedarse allí hasta que volviera a su madre a recogerle.

Mientras tanto, los agentes trasladaron al niño a un centro cercano donde tenían una actividad programada. Allí, en colaboración con una orientadora educativa de la Conselleria de Educación, que conocía a la familia, logró contactar telefónicamente con la madre. Así el niño permaneció acompañado en todo momento por los policías y los orientadores.

Noticias relacionadas y más

La madre no sabía que fuera no lectivo

Posteriormente, la progenitora fue citada en la Comisaría del Distrito Oeste. Esta explicó que había llevado a su hijo al colegio como cualquier otro día y que desconocía que el lunes fuera no lectivo. Tras confirmar la filiación, le entregaron a su hijo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
  2. Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
  3. ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?
  4. Impiden viajar a un joven deportista mallorquín al Campeonato de España de kárate
  5. Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
  6. SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
  7. Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
  8. El único mercado cien por cien ecológico de Baleares está en Palma y ha cumplido 15 años

Hallan solo a un menor dentro de un colegio de Palma en un día sin clase

Hallan solo a un menor dentro de un colegio de Palma en un día sin clase

El asesino del cementerio de Palma: historia completa del triple homicida, que saldrá de prisión en 2027

El asesino del cementerio de Palma: historia completa del triple homicida, que saldrá de prisión en 2027

Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí

Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí

Detenido un hombre por acosar durante cuatro años a una joven vecina de su edificio de Palma

Detenido un hombre por acosar durante cuatro años a una joven vecina de su edificio de Palma

La Guardia Civil investiga si uno de los coches implicados en el accidente mortal de Alcúdia entró en la rotonda en sentido contrario

La Guardia Civil investiga si uno de los coches implicados en el accidente mortal de Alcúdia entró en la rotonda en sentido contrario

Un coche choca contra un vehículo de la Guardia Civil cuando asistían en un accidente en la autopista de Andratx

Un coche choca contra un vehículo de la Guardia Civil cuando asistían en un accidente en la autopista de Andratx

Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia

Condenada en Palma por extorsionar a un desconocido que acabó pagándole 1.000 euros

Condenada en Palma por extorsionar a un desconocido que acabó pagándole 1.000 euros
Tracking Pixel Contents