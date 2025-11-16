Hallan solo a un menor dentro de un colegio de Palma en un día sin clase
La madre había llevado al niño al centro escolar sin saber que era un día no lectivo
Un testigo se extrañó y dio la voz de alarma al observar que había un niño solo en el patio de un colegio de Palma en un día no lectivo. Tras avisar a la Policía Local, los agentes se personaron y avisaron a la madre. Esta reconoció que había llevado a su hijo al centro escolar y que desconocía por completo que ese día no hubiera clase.
Los hechos ocurrieron sobre las nueve y cuarto de la mañana del pasado lunes 10 de noviembre. Un niño de ocho años se había quedado solo dentro de un colegio en Son Ferriol. Un transeúnte se dio cuenta de esta circunstancia y avisó a la Policía Local de Palma. A continuación una patrulla del Equipo de Educación Vial se desplazó al lugar y comprobó que, efectivamente, había un menor en el interior. La puerta del patio se abría al empujarla, pero luego quedaba cerrada. Este les explicó que al entrar se había acordado de que ese día no había clase. Había decidido quedarse allí hasta que volviera a su madre a recogerle.
Mientras tanto, los agentes trasladaron al niño a un centro cercano donde tenían una actividad programada. Allí, en colaboración con una orientadora educativa de la Conselleria de Educación, que conocía a la familia, logró contactar telefónicamente con la madre. Así el niño permaneció acompañado en todo momento por los policías y los orientadores.
La madre no sabía que fuera no lectivo
Posteriormente, la progenitora fue citada en la Comisaría del Distrito Oeste. Esta explicó que había llevado a su hijo al colegio como cualquier otro día y que desconocía que el lunes fuera no lectivo. Tras confirmar la filiación, le entregaron a su hijo.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?
- Impiden viajar a un joven deportista mallorquín al Campeonato de España de kárate
- Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
- SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- El único mercado cien por cien ecológico de Baleares está en Palma y ha cumplido 15 años