Detienen a un ladrón en Son Banya por nueve robos en domicilios, obras y dentro de coches

Un ladrón desplegó una actividad frenética y cometió nueve robos en domicilios, obras en construcción y dentro de vehículos en los barrios palmesanos de Son Ferriol y Coll den Rabassa. Ocho de estas fechorías las había perpetrado en apenas 20 días. El malhechor se escondió luego en Son Banya. Agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional montaron un dispositivo especial y le detuvieron cuando pretendía huir del poblado.

Tras recibir numerosas denuncias de similares características, investigadores del Grupo de Robos de la Policía Nacional comprobaron que se había producido una oleada de sustracciones en pocos días en domicilios, obras en construcción y en el interior de vehículos. Todos estos delitos se habían concentrado en los barrios de Son Ferriol y el Coll den Rabassa.

De acuerdo con las denuncias interpuestas, el ladrón se apoderó en las obras de gran cantidad de herramientas. Entre estas se encontraban taladros percutores, radiales, paletas, niveles. Su valor no se pudo precisar. En uno de los golpes, el ladrón se apoderó de material de fontanería y de un vídeo portero. Todo esto estaba valorado en unos 6.000 euros. Además, los investigadores constataron que este ladrón no dejaba de sustraer todo lo que encontrara a su paso. De hecho en dos denuncias en diferentes viviendas, los perjudicados únicamente echaron en falta dos palmeras.

En prisión

Tras las primeras pesquisas, los investigadores del Grupo de Robos determinaron que el principal sospechoso era un hombre de nacionalidad española. Hasta que lograron averiguar por completo su identidad. A partir de este momento, establecieron un dispositivo de búsqueda para detenerle como presunto autor de al menos nueve robos con fuerza

Finalmente, los agentes encargados del caso tuvieron conocimiento de que el sospechoso se había escondido en Son Banya. Un dispositivo especial se activó de inmediato para proceder a su detención. Al percatarse de la presencia de los agentes, este intentó huir. No obstante logró ser detenido por esta oleada de robos en domicilios, obras en construcción y en vehículos. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.