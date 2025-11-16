Coches destrozados en el barrio de ses Fonts de Palma

Los vecinos del barrio palmesano de ses Fonts se han encontrado este domingo algunos de sus coches aparcados en la calle completamente destrozados. Los residentes atribuyen estos importantes daños a un conductor ebrio, que ha abandonado luego el lugar.

Uno de los coches con graves daños estacionado en la calle Miquel Çapllonch / D.M.

Los hechos han tenido lugar en la calle Miquel Capllonch del barrio de ses Fonts, frente a la sede de la Subsecretaría del Ministerio de Economía. Varios turismos estacionados en la vía pública presentaban importantes daños, como si algún otro vehículo hubiera chocado violentamente contra ellos. El supuesto autor no ha dejado rastro. Algunos de los vecinos confían que las cámaras de la entidad estatal haya podido grabar las imágenes donde se recoge el incidente.

Nota policial en el parabrisas

La Policía Local, por su parte, ha activado el protocolo establecido para estos casos. Ha dejado una nota en el parabrisas de los automóviles. En este papel se les insta a que pueden acudir a las dependencias policiales si desean interponer la correspondiente denuncia.