Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
La acompañante ha resultado herida grave y tres mujeres con lesiones de carácter leve
Un hombre de 53 años, de nacionalidad holandesa, ha fallecido la madrugada de este sábado en una colisión frontal entre dos coches en Alcúdia. Su acompañante ha resultado herida grave Mientras que las otras tres ocupantes del otro coche implicado han sufrido lesiones leves.
Los hechos han ocurrido sobre las dos menos diez de la madrugada en la Ma-3460 en el interior de una rotonda en Alcúdia. En ese momento circulaban un Hyundai Kona de color gris con dos ocupantes y un MG HS blanco con tres mujeres. De repente, los dos coches han chocado frontalmente con gran violencia.
Tras avisar a los servicios de emergencia, hasta el lugar del siniestro se han desplazado las asistencias sanitarias del Ib-salut a bordo de una UVI móvil, dos ambulancias convencionales y un vehículo de intervención rápida. El personal sanitario se ha encontrado al conductor del Hyundai gris en parada cardiorrespiratoria. Pese a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no han conseguido que la víctima respondiera a los estímulos y han confirmado su fallecimiento. Mientras, su acompañante ha resultado herida grave. Las otras tres mujeres que viajaban en el MG solo han sufrido lesiones leves. La primera ha sido trasladada en una UVI móvil a Son Espases y las otras afectadas han sido conducidas al hospital de Inca y al de Manacor.
Investigación
Hasta el lugar del siniestro se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y agentes de la Policía Local de Alcúdia. Los primeros han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro con fatales consecuencias.
