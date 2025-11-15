La Guardia Civil investiga si uno de los coches implicados en el accidente mortal de Alcúdia entró en la rotonda en sentido contrario

La Guardia Civil investiga si alguno de los implicados en el accidente mortal ocurrido la madrugada de este sábado habría irrumpido en la rotonda en sentido contrario y ha desencadenado la colisión frontal. Un hombre de 53 años, de los Países Bajos, ha fallecido en el acto y su acompañante, una mujer, ha resultado herida grave. Mientras que tres mujeres que viajaban en el otro turismo han resultado heridas leves. Otro de los aspectos que contemplan los investigadores como origen del letal resultado del siniestro es el posible exceso de velocidad.

El trágico accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las dos menos diez de la madrugada en el interior de una rotonda de Alcúdia en la Ma-3460. Un Hyundai Kona, de color gris, donde viajaba una pareja, y un MG HS blanco, con tres mujeres en el interior, han coincidido en la glorieta. A continuación se ha producido una colisión frontal. El conductor del primer vehículo, un neerlandés de 53 años, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y ha fallecido poco después. La mujer que le acompañaba ha resultado herida leve. Mientras que las tres ocupantes del otro turismo solo presentaban lesiones leves.

A raíz del siniestro, vecinos de Alcúdia y usuarios habituales de esa carretera han achacado en las redes sociales como posible causa del fatal resultado del siniestro a la falta de visibilidad en dicha rotonda, por la altura de la vegetación de la misma. También aseguran algunos que algunos desconocedores de esta glorieta suelen irrumpir en sentido contrario en la misma. En este sentido, aducen que esta se encuentra desplazada a la derecha y también le achacan una supuesta reducción de la visibilidad.

Alcoholemia negativa

Los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico realizaron a la conductora del MG blanco la prueba de alcoholemia y esta dio un resultado negativo. También se le realizará al conductor fallecido un análisis de sangre para determinar si había consumido alcohol o estupefacientes para averiguar la verdadera causa del siniestro.