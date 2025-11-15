Detenido un hombre por acosar durante cuatro años a una joven vecina de su edificio de Palma

Una joven ha denunciado a uno de sus vecinos de un edificio de Palma por someterla a un acoso continuado en los últimos cuatro años. Esto no lo hacía solo de forma presencial, sino que le bombardeaba su teléfono móvil con continuos mensajes y llamadas, tras haber averiguado su número. También le dejaba extraños regalos en la puerta de su vehículo o en la de su domicilio. Tras observarle que se paseaba por el rellano de la escalera con un hacha, la víctima comenzó a sentir temor. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo, de nacionalidad española, por un presunto delito de acoso.

Investigadores del Grupo de Policía Judicial de la de la Policía NAcional de la Comisaría del Distrito Oeste de Palma se hicieron cargo del caso después de que la joven denunciara el presunto acoso al que era sometida por parte de su vecino en los últimos cuatro años. Esta aseguró que en un principio el hostigamiento se ceñía a numerosos mensajes y llamadas después de que hubiera conseguido su número de teléfono. Ella se había limitado entonces a hacerle un caso omiso.

Posteriormente, el denunciado adoptó una variante en su comportamiento. Se dedicó a dejarle regalos en la puerta de su coche o en la de su domicilio. Dichos obsequios eran de lo más variopinto. Podría tratarse de coronas de bisutería, llaveros, grilletes de juguete y otros efectos. Su inquietud aumentó exponencialmente a la vuelta de un viaje. El vecino le había dejado una bolsa con churros en la puerta de su vivienda y dejaba constancia de que conocía todos sus movimientos. Entonces la denunciante sospechó que este individuo la vigilaba y escuchaba sus conversaciones con amigos y familiares en la puerta de su domicilio. Solo personas afines conocían el tiempo que ella iba a estar fuera de Palma.

Acostado en su puerta

Estas sospechas se las corroboró una vecina.de la finca. Esta aseguró haberle visto pegado a la puerta de su domicilio escuchando lo que decía a través de ella. También incluso dijo que había visto a este sujeto acostado frente a su puerta. El detonante de la denuncia fue haber observado a este hombre portando un hacha mientras deambulaba por el rellano de la escalera. Entonces temió que su integridad física estuviera en peligro.

Tras interponer la denuncia, los investigadores de la Policía Nacional identificaron este individuo y le detuvieron por un presunto delito de acoso. A continuación le trasladaron a dependencias policiales.