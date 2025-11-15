Condenada en Palma por extorsionar a un desconocido que acabó pagándole 1.000 euros
La acusada acepta un año de cárcel por enviar amenazas de muerte a la víctima a través del móvil
Una joven fue condenada ayer en Palma a un año de prisión por extorsionar a un hombre al que amenazó de muerte para conseguir que le hiciera una transferencia de 1.000 euros. La acusada, de 22 años y que no conocía a la víctima, le envió diversos mensajes de móvil intimidándole: "Si no me pagas, te arranco la cabeza", le dijo. La procesada se declaró en el juicio autora de un delito de extorsión y aceptó indemnizar al perjudicado con 3.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2024. La procesada contactó por teléfono con un hombre residente en Calvià y empezó a amenazarle. Le dijo que o pagaba 1.500 euros o le iban a matar a él y a su pareja. La víctima se negó, pero recibió nuevos mensajes desde otro teléfono y acabó enviando 1.000 euros a través de Bizum.
Sin embargo, la joven volvió a la carga y exigió más dinero. Llegó a enviarle un vídeo en el que se veía la muerte de una persona, diciéndole que iba a terminar de esa manera si no cedía a sus pretensiones.
El perjudicado acabó presentando una denuncia por estos hechos y la joven fue finalmente detenida. La Fiscalía le imputó un delito de extorsión y reclamó una condena de tres años de prisión. Ayer, antes del juicio, la Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad y la joven aceptó finalmente una condena de un año de prisión que queda suspendida.
