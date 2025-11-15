Un coche choca contra un vehículo de la Guardia Civil cuando asistían en un accidente en la autopista de Andratx

Un conductor de un coche se ha estrellado la tarde de este sábado contra un vehículo de la Guardia Civil cuando atendían un accidente al chocar dos turismos en la autopista de Andratx, a la altura de Palmanova. Las asistencias sanitarias del Ib-salut han atendido a las tres víctimas de lesiones de carácter menos graves.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las tres de la tarde de este sábado en el kilómetro 12 la Ma-1, a la altura de Palmanova, en sentido Andratx. Una colisión por alcance había tenido lugar entre dos coches. Las asistencias sanitarias del ib-salut se habían movilizado en dos ambulancias para atender a los heridos y también ha acudido una patrulla de agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

De repente, un tercer turismo ha aparecido en escena. El conductor no ha conseguido frenar ni maniobrar a tiempo y ha chocado contra el coche de los agentes del instituto armado. Estos se encontraban en esos momentos fuera del vehículo. El hombre que iba al volante de este automóvil también ha resultado herido menos grave.

Menos grave

Finalmente, las asistencias sanitarias del Ib-salut han trasladado a los heridos en la primera colisión a Son Espases. A continuación una ambulancia de la Clínica Rotger ha acudido y ha trasladado hasta este centro sanitario al conductor que ha colisionado contra el coche patrulla de la Guardia Civil. Las tres víctimas presentaban lesiones de carácter menos grave.