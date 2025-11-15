Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí

Un hombre de 48 años amenazó de madrugada con un cuchillo a varias personas y agredió con su brazo escayolado a una en plena cara en el barrio palmesano de es Fortí. Agentes de la Policía Local de Palma hallaron a este individuo en un estado de gran excitación y le tuvieron que reducir para detenerle por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave, lesiones y amenazas con arma blanca.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado miércoles en la calle Francesc Martí i Mora del barrio palmesano de es Fortí. La sala del 092 fue alertada de que estaba teniendo lugar un altercado en un establecimiento y una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se desplazó al lugar. Al llegar, los agentes se encontraron a un hombre con un brazo escayolado en un estado de gran excitación y agresividad.

Comportamiento violento

Los agentes le hicieron múltiples requerimientos para que depusiera su actitud, pero este mantuvo un comportamiento violento y profería frases desafiantes. También realizaba gestos amenazantes a los policías. Estos mantuvieron una extrema prudencia para no ceder a las provocaciones de este sujeto y procedieron a su detención minimizando el uso de la fuerza.

Los requirentes manifestaron que este les había agredido previamente y golpeó a uno de ellos en el rostro con la escayola de su brazo. También les había amenazado con un cuchillo. Tras su detención, este detenido fue puesto a disposición judicial por los múltiples cargos que se le imputan.