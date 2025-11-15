Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí
Agentes de la Policía Local han detenido a este hombre por presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave, lesiones y amenazas
Un hombre de 48 años amenazó de madrugada con un cuchillo a varias personas y agredió con su brazo escayolado a una en plena cara en el barrio palmesano de es Fortí. Agentes de la Policía Local de Palma hallaron a este individuo en un estado de gran excitación y le tuvieron que reducir para detenerle por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave, lesiones y amenazas con arma blanca.
Los hechos se produjeron la madrugada del pasado miércoles en la calle Francesc Martí i Mora del barrio palmesano de es Fortí. La sala del 092 fue alertada de que estaba teniendo lugar un altercado en un establecimiento y una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se desplazó al lugar. Al llegar, los agentes se encontraron a un hombre con un brazo escayolado en un estado de gran excitación y agresividad.
Comportamiento violento
Los agentes le hicieron múltiples requerimientos para que depusiera su actitud, pero este mantuvo un comportamiento violento y profería frases desafiantes. También realizaba gestos amenazantes a los policías. Estos mantuvieron una extrema prudencia para no ceder a las provocaciones de este sujeto y procedieron a su detención minimizando el uso de la fuerza.
Los requirentes manifestaron que este les había agredido previamente y golpeó a uno de ellos en el rostro con la escayola de su brazo. También les había amenazado con un cuchillo. Tras su detención, este detenido fue puesto a disposición judicial por los múltiples cargos que se le imputan.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: 'Me siento menospreciado por los políticos
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?