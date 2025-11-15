Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí

Agentes de la Policía Local han detenido a este hombre por presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave, lesiones y amenazas

Cuartel de la Policía Local de Palma en la calle Sant Ferran.

Cuartel de la Policía Local de Palma en la calle Sant Ferran. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un hombre de 48 años amenazó de madrugada con un cuchillo a varias personas y agredió con su brazo escayolado a una en plena cara en el barrio palmesano de es Fortí. Agentes de la Policía Local de Palma hallaron a este individuo en un estado de gran excitación y le tuvieron que reducir para detenerle por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave, lesiones y amenazas con arma blanca.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado miércoles en la calle Francesc Martí i Mora del barrio palmesano de es Fortí. La sala del 092 fue alertada de que estaba teniendo lugar un altercado en un establecimiento y una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se desplazó al lugar. Al llegar, los agentes se encontraron a un hombre con un brazo escayolado en un estado de gran excitación y agresividad.

Comportamiento violento

Los agentes le hicieron múltiples requerimientos para que depusiera su actitud, pero este mantuvo un comportamiento violento y profería frases desafiantes. También realizaba gestos amenazantes a los policías. Estos mantuvieron una extrema prudencia para no ceder a las provocaciones de este sujeto y procedieron a su detención minimizando el uso de la fuerza.

Noticias relacionadas y más

Los requirentes manifestaron que este les había agredido previamente y golpeó a uno de ellos en el rostro con la escayola de su brazo. También les había amenazado con un cuchillo. Tras su detención, este detenido fue puesto a disposición judicial por los múltiples cargos que se le imputan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
  2. El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
  3. Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
  4. Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
  5. El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: 'Me siento menospreciado por los políticos
  6. Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
  7. Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
  8. ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?

Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí

Amenaza con un cuchillo y agrede con un brazo escayolado a varias personas en es Fortí

Detenido un hombre por acosar durante cuatro años a una joven vecina de su edificio de Palma

Detenido un hombre por acosar durante cuatro años a una joven vecina de su edificio de Palma

La Guardia Civil investiga si uno de los coches implicados en el accidente mortal de Alcúdia entró en la rotonda en sentido contrario

La Guardia Civil investiga si uno de los coches implicados en el accidente mortal de Alcúdia entró en la rotonda en sentido contrario

Un coche choca contra un vehículo de la Guardia Civil cuando asistían en un accidente en la autopista de Andratx

Un coche choca contra un vehículo de la Guardia Civil cuando asistían en un accidente en la autopista de Andratx

Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia

Condenada en Palma por extorsionar a un desconocido que acabó pagándole 1.000 euros

Condenada en Palma por extorsionar a un desconocido que acabó pagándole 1.000 euros

El hijo del inspector Faustino Nogales queda en libertad tras intervenirle el teléfono móvil

El hijo del inspector Faustino Nogales queda en libertad tras intervenirle el teléfono móvil

La Guardia Civil desmantela en Petra un activo punto de venta de drogas

La Guardia Civil desmantela en Petra un activo punto de venta de drogas
Tracking Pixel Contents