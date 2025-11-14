Sorprenden a un conductor sin carné junto al cuartel de la Policía Local de Palma
El acusado derribó una motocicleta cuando aparcaba su coche y varios agentes escucharon un fuerte golpe
Agentes de la Policía Local de Palma sorprendieron hace unos días a un conductor sin carné junto al cuartel de Sant Ferran. El sospechoso derribó una motocicleta cuando aparcaba su coche y varios agentes escucharon el estruendo. El hombre, paraguayo de 33 años, está acusado de un delito contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 28 de octubre. Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) que salían de las dependencias policiales escucharon un fuerte golpe en la avenida de Sant Ferran. Los policías observaron cómo, mientras realizaba la maniobra de estacionamiento, un turismo había golpeado y derribado una motocicleta.
Al desplazarse al lugar y solicitar la documentación al conductor, este manifestó tener un permiso de su país de origen, pero que se lo habían retirado, y ofreció diversas excusas contradictorias sobre su renovación, ha explicado hoy la Policía Local. Las comprobaciones en las bases de datos policiales confirmaron que no le constaba ningún permiso de conducir expedido en España.
Para esclarecer su versión, los agentes le solicitaron el pasaporte y comprobaron que no había viajado recientemente a su país para renovar ninguna documentación, como había alegado inicialmente. Ante la posibilidad de estar ante un presunto delito contra la seguridad vial, se informó al conductor de su condición de investigado no detenido y de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial al ser requerido. La Sala de Atestados ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.
