Rescatan a un hombre atrapado en una cueva cuando hacía pádel surf en Cala Santanyí
Bombers de Mallorca han acudido en el helicóptero y han hecho rápel para llegar al lugar donde estaba la vítima y ponerla a salvo
Un hombre ha quedado atrapado este jueves en una cueva de Cala Santanyí cuando hacía pádel surf. Tras avisar a los servicios de emergencia, Bombers de Mallorca han acudido en el helicóptero y, tras hacer rápel, han llegado hasta el lugar donde se encontraba la víctima y la han puesto a salvo, ya que no podía salir por sus propios medios.
El incidente ocurrió la tarde de este jueves en Cala Santanyí, Un hombre llamó a los servicios de emergencia después de quedar atrapado en una cueva de Cala Santanyí cuando hacía pádel surf. A continuación Bombers de Mallorca ha movilizado el helicóptero y ha dejado al equipo de rescate en la parte superior. También han acudido dotaciones del parque de Felanitx.
Mediante técnicas de rápel, los bomberos han descendido hasta el lugar donde se encontraba la víctima. Tras asegurarlo, le han evacuado hasta dejarlaeen una zona segura. A continuación el afectado fue trasladado en una ambulancia a un centro sanitario para comprobar cuál era su estado.
Coordinación
En este dispositivo han participado diversos efectivos de los servicios de emergencia. Todos ellos han actuado de forma coordinada y con rapidez para afrontar esta situación de riesgo y evacuar a la víctima en el menor tiempo posible.
