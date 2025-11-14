Operación policial conjunta en uno de los puntos más conflictivos de Son Gotleu

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Palma, han activado la tarde de este jueves un dispositivo policial conjunto en uno de los puntos más conflictivos del barrio de Son Gotleu. El operativo se ha saldado con tres detenidos (dos de ellos por tráfico de drogas), 70 identificados y 64 sanciones administrativas por diversas causas. De estas, 13 han sido por tenencia de estupefacientes y una por posesión de un arma.

La actuación policial se ha producido sobre las siete y media de la tarde del jueves en una zona especialmente conflictiva del barrio de Son Gotleu donde habían tenido lugar múltiples incidentes. En especial, dentro del ámbito de la seguridad ciudadana y del orden público.

Un total de 60 efectivos policiales de ambos cuerpos se desplegaron por la zona. En el caso de la Policía Nacional se movilizaron agentes de la Brigada de Extranjería, Policía Judicial y, sobre todo, de Seguridad Ciudadana. En concreto efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Motos. Por parte de la Policía Local intervinieron funcionarios de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), Grupo de Acción Preventiva (GAP), Equipo Comunitario de Proximidad y Patrulla Verde.

Drogas y dinero intervenidos en la actuación policial en Son Gotleu. / CNP/PL

En uno de los establecimientos de la zona, los agentes localizaron a un hombre de origen nigeriano, que estaba sentado en una de las mesas. A este se le intervinieron diferentes sustancias estupefacientes. Entre estas tenía 16 papelinas de heroína. Las llevaba oculta debajo de una gorra y en el pantalón. También poseía dinero en efectivo y fue arrestado por estos motivos.

En otro local del barrio, se interceptó a otro presunto narcotraficante de origen nigeriano. Al percatarse del dispositivo policial, se dirigió corriendo al baño para tratar de deshacerse de un objeto que intentaba ocultar en uno de sus bolsillos. Se trataba de bolsitas con cocaína. También le hallaron dinero. También fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. El tercer arrestado era un hombre que tenía una orden de alejamiento de su pareja. Al ser identificado dentro de un bar en compañía de la mujer, fue detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento.

Sanciones administrativas

En el transcurso del dispositivo, los agentes identificaron a 70 personas. Además, inspeccionaron dos locales y vehículos. En total se levantaron 64 actas por diversas sanciones administrativas. De estas, 13 eran por tenencia de droga y una por posesión de un arma.

Asimismo se levantaron otras 51 denuncias. De estas cinco eran a locales por no exhibir licencia, carecer de proyecto técnico o tener equipos musicales con más decibelios de los permitidos. Otras hacían referencia a infracciones de vehículos. Cuatro de ellas eran por carecer de seguro, 17 por no haber pasado la ITV y 14 por otras infracciones de tráfico. De hecho cuatro vehículos fueron retirados por la grúa municipal. También varias personas fueron denunciadas por ocupar la vía pública y les intervinieron los objetos destinados a la venta ambulante irregular.