El hijo del inspector Faustino Nogales queda en libertad tras intervenirle el teléfono móvil
Los investigadores buscan pruebas de que el joven diera chivatazos a la red de Stefan Milojevic
El hijo del inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales quedó en libertad anoche después de que los investigadores le intervinieran el teléfono móvil, según han informado fuentes jurídicas. La Unidad de Asuntos Internos acusa al joven de dar chivatazos a la red de Stefan Milojevic, con la que supuestamente colaboraba su padre, encarcelado desde el pasado mes de agosto.
Los investigadores arrestaron al hijo de Nogales ayer, justo tres meses después del arresto de su padre, acusado de delitos de violación de secretos y colaboración con organización criminal. Ya en comisaría, su abogado, Óscar Navarro, presentó un habeas corpus al entender que la detención era ilegal. El joven fue trasladado por la tarde al juzgado de guardia y el magistrado rechazó su petición. El detenido volvió a ser trasladado a comisaría y hacia las nueve de la noche fue puesto en libertad a la espera de que avance la investigación.
Los agentes encargados del caso le han intervenido el teléfono móvil y tienen previsto analizar su contenido en busca de evidencias sobre su implicación en la trama. En la causa judicial sobre la trama de narcotráfico y blanqueo, el hijo de Nogales aparece como la persona que a principios de agosto habría alertado al entorno de Milojevic de que estaban siendo investigados. Ese supuesto chivatazo habría obligado a los investigadores a precipitar las primeras detenciones de la operación.
