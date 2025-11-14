La Guardia Civil desmantela en Petra un activo punto de venta de drogas

Un accidente de tráfico de uno de los traficantes cuando huía de la Guardia Civil desató una operación antidroga en Petra. Efectivos del instituto armado han desmantelado un activo puno de droga en esta localidad del Llevant. Dos hombres, de 35 y 23 años, han sido detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

La investigación de la Guardia Civil se inició a principios de este mes de noviembre, al detectar un considerable aumento de la venta de sustancias estupefacientes en Petra. Las pesquisas se precipitaron este miércoles al saltarse un individuo con el coche un control. Los agentes del instituto armado fueron tras él y el fugitivo sufrió un accidente.

En primer lugar, los agentes verificaron que el conductor no estaba herido. Acto seguido realizaron una minuciosa inspección del coche, donde encontraron gran cantidad de sustancias estupefacientes preparadas para su venta. También hallaron dinero fraccionado en billetes.

Caletas en los coches

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil continuó con las gestiones para detener a todas las personas relacionadas con el punto de venta de droga. Poco después, lograron determinar la implicación de un segundo individuo. Este era el máximo responsable de la venta de sustancias estupefacientes en este lugar. En un operativo en Petra, fue detenido.

En los vehículos de los dos detenidos, los investigadores de la Guardia Civil encontraron diversas cantidades de sustancias estupefacientes listas para su venta y dinero en efectivo. Todo ello se encontraba escondido en caletas o escondrijos habilitados en el coche. El resultado de la operación ha sido la intervención de 350 gramos de cocaína, 5.000 euros en billetes fraccionados teléfonos móviles y utensilios para el corte y preparación de las dosis. No se descartan que se produzcan nuevas detenciones.