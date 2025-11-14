Detienen a un delincuente tras fugarse esposado de un coche patrulla de la Guardia Civil en Llucmajor al sufrir un accidente

La Guardia Civil ha detenido a un ladrón que ha logrado fugarse del coche patrulla de la Guardia Civil en Llucmajor tras sufrir el vehículo un accidente. El delincuente estaba en busca y captura por haber protagonizado múltiples robos en Mallorca. Numerosos efectivos del instituto se han movilizado y han peinado la zona hasta que han logrado capturarlo.

Los hechos se han producido sobre las 11.15 horas de la mañana de este viernes en la carretera de Llucmajor a Algaida. En principio, el detenido estaba siendo trasladado al cuartel de la Guardia Civil de la primera localidad. De repente el coche patrulla ha sufrido un accidente. Esta circunstancia la ha aprovechado el delincuente para romper el cristal a patadas de la ventanilla y salir corriendo esposado.

Batidas por la zona

Nada más tener conocimiento de la espectacular fuga del detenido del coche patrulla de la Guardia Civil, gran cantidad de efectivos del instituto armado se han movilizado y han peinado la zona, sabedores de que no podría ir muy lejos. Finalmente, la búsqueda ha dado resultado y han logrado dar con él. Acto seguido, ha sido trasladado a los calabozos del Cuartel de Llucmajor bajo una férrea vigilancia.