Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un delincuente tras fugarse esposado de un coche patrulla de la Guardia Civil en Llucmajor al sufrir un accidente

El malhechor era buscado por haber perpetrado numerosos robos en Mallorca

Coche patrulla de la Guardia Civil en Mallorca. | GUARDIA CIVIL

Coche patrulla de la Guardia Civil en Mallorca. | GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

La Guardia Civil ha detenido a un ladrón que ha logrado fugarse del coche patrulla de la Guardia Civil en Llucmajor tras sufrir el vehículo un accidente. El delincuente estaba en busca y captura por haber protagonizado múltiples robos en Mallorca. Numerosos efectivos del instituto se han movilizado y han peinado la zona hasta que han logrado capturarlo.

Los hechos se han producido sobre las 11.15 horas de la mañana de este viernes en la carretera de Llucmajor a Algaida. En principio, el detenido estaba siendo trasladado al cuartel de la Guardia Civil de la primera localidad. De repente el coche patrulla ha sufrido un accidente. Esta circunstancia la ha aprovechado el delincuente para romper el cristal a patadas de la ventanilla y salir corriendo esposado.

Noticias relacionadas y más

Batidas por la zona

Nada más tener conocimiento de la espectacular fuga del detenido del coche patrulla de la Guardia Civil, gran cantidad de efectivos del instituto armado se han movilizado y han peinado la zona, sabedores de que no podría ir muy lejos. Finalmente, la búsqueda ha dado resultado y han logrado dar con él. Acto seguido, ha sido trasladado a los calabozos del Cuartel de Llucmajor bajo una férrea vigilancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
  2. El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
  3. Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
  4. Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
  5. El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
  6. El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
  7. Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por 'darle chivatazos' a los narcos
  8. La Armada recupera once años después el hangar del yate real Fortuna en la base naval de Portopí de Palma

Sorprenden a un conductor sin carné junto al cuartel de la Policía Local de Palma

Sorprenden a un conductor sin carné junto al cuartel de la Policía Local de Palma

Detienen a un delincuente tras fugarse esposado de un coche patrulla de la Guardia Civil en Llucmajor al sufrir un accidente

Detienen a un delincuente tras fugarse esposado de un coche patrulla de la Guardia Civil en Llucmajor al sufrir un accidente

El hombre que asesinó a su madre y su hermano en Manacor sufría un "trastorno delirante"

El hombre que asesinó a su madre y su hermano en Manacor sufría un "trastorno delirante"

Rescatan a un hombre atrapado en una cueva cuando hacía pádel surf en Cala Santanyí

Rescatan a un hombre atrapado en una cueva cuando hacía pádel surf en Cala Santanyí

El hijo del inspector Faustino Nogales queda en libertad tras intervenirle el teléfono móvil

El hijo del inspector Faustino Nogales queda en libertad tras intervenirle el teléfono móvil

Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por "darle chivatazos" a los narcos

Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por "darle chivatazos" a los narcos

Bombers de Palma cortan un anillo de un dedo de la mano a un hombre en Son Espases

Bombers de Palma cortan un anillo de un dedo de la mano a un hombre en Son Espases

Un conductor indio aparcado en doble fila en Palma presenta a los agentes un carné de conducir polaco

Un conductor indio aparcado en doble fila en Palma presenta a los agentes un carné de conducir polaco
Tracking Pixel Contents