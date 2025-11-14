Detenido un hombre en Palma por tenencia y distribución de 300 archivos con contenido pedófilo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por un presunto delito de corrupción de menores, por la tenencia y distribución a través de una red social de, como mínimo, 300 archivos con contenido audiovisual de explotación y abuso sexual infantil.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior, el arresto culmina una operación contra la tenencia y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de la Policía Nacional.

La investigación se originó después de que la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional recibiera cinco informes y denuncias de una organización no gubernamental dedicada a la persecución de pederastas.

Tras un proceso de análisis de las informaciones, se confirmó que un hombre que reside de manera eventual en Palma había subido archivos pedófilos a una red social.

El total de archivos denunciados en una primera exploración supera los 300, pero el investigado operaba en otras dos redes sociales en las que también distribuía contenido similar.

Después de identificar y localizar al presunto autor, fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores.