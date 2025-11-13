Sorprenden a un traficante en el Portitxol con 100 pastillas, ketamina y tusi

Un traficante de droga, de origen colombiano, fue sorprendido cuando hacía una venta de droga en el interior de un coche en el Portitxol. Los agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito contra la salud pública, mientras que al comprador se le levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en Palma. Una patrulla de la Policía Nacional observó cómo dentro de un coche se efectuaba una transacción de compraventa de droga. Nada más ver a los agentes, los dos individuos se pusieron muy nerviosos.

Acto seguido los policías se apearon de su coche y vieron cómo dentro del otro vehículo había toda suerte de enseres para la venta de sustancias estupefacientes. Entre estos había pequeñas bolsas transparentes. A continuación los agentes cachearon a los sospechosos.

Droga y dinero en la mochila

A uno de los ocupantes le encontraron en un bolsillo del pantalón una bolsa pequeña con tusi. En la mochila, le encontraron precursores de droga y más de 100 pastillas., diez bolsitas monodosis de tusi y otra bolsa más grande con ketamina. Además, había útiles para la venta de estupefacientes y 775 euros en efectivo.

Al segundo individuo, le encontraron dos bolsitas con tusi en la cartera. Este aseguró que se trataba de droga para consumo propio. Además de intervenírsela, le levantaron un acta para denunciarle administrativamente. Mientras que el primero fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.