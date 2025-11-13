Se hace pasar por cliente y roba en una docena de habitaciones de hoteles de Mallorca e Ibiza

Un ladrón se hacía pasar por cliente, aportando el apellido y el número de habitación para convencer a los empleados del hotel de que había perdido la llave con la finalidad de que le dieran una copia de esta y de la caja fuerte. Tras tener el camino expedito, el malhechor la saqueaba a su antojo. Investigadores de la Policía Nacional le han detenido por presuntos delitos de robo con fuerza, estafa y falsedad documental tras desvalijar, presuntamente, cuatro habitaciones en establecimientos hoteleros de Mallorca, ocho en Ibiza y tres en Madrid. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

La investigación policial se inició el pasado mes de agosto en Mallorca tras tener constancia de que un delincuente había saqueado cuatro habitaciones de hoteles de la isla los días 25 y 29 de este mes. El ladrón de guante blanco convenció a los empleados de que se trataba de un huésped que había extraviado la llave de su habitación. Para ello proporcionaba su apellido y el número de habitación, con lo que obtenía una copia de la llave de la puerta y de la caja fuerte. Una vez dentro, se apoderó de dinero en efectivo y efectos por valor de 60.000 euros.

Su actividad delictiva fue aún más frenética en Ibiza. A este individuo se le atribuyen ocho robos con fuerza en establecimientos hoteleros de la isla pitiusa, entre los días 17 y 19 de agosto del pasado mes de agosto. En tan solo dos días, perpetró ocho fechorías en seis hoteles. Logro apoderarse de dinero en efectivo y objetos de lujo por un valor superior a 38.000 euros. Para desplazarse de un establecimiento a otro, utilizaba una motocicleta alquilada.

Falso huésped

Tras cometer la docena de robos en hoteles de Baleares, el ladrón cambió de escenario y se trasladó a Madrid. Establecimientos hoteleros de los barrios de Chamberí y de Chamartín. Este sujeto fue detenido por última vez el pasado 10 de octubre tras robar en una habitación de un hotel de este último barrio. El falso huésped había actuado dos días antes en un hotel de Chamberí. Su presencia y sus robos también los había perpetrado en otro establecimiento de este barrio madrileño el pasado mes de mayo. Además de esta oleada de robos, este delincuente tenía una reclamación judicial por un robo con violencia en Bilbao.

El pasado 8 de octubre se recibió la denuncia de este robo. Una víctima denunció que le habían sustraído sus pertenencias en un hotel de Chamberí, Tras establecer un dispositivo de vigilancia, se le localizó y se le detuvo en el distrito madrileño de Arganzuela. Entre sus objetos personales había efectos y documentación robados esa misma noche. Con algunas de las tarjetas robadas en un hotel había hecho cargos fraudulentos por valor de 1.000 euros. El pasado 10 de octubre fue detenido por los presuntos delitos de robo con fuerza y estafa.