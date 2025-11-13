Un conductor indio aparcado en doble fila en Palma presenta a los agentes un carné de conducir polaco

Un conductor indio, de 34 años, aparcado en doble fila en Palma no tuvo reparos en entregarle a los agentes de la Policía Local de Palma un carné de conducir polaco. Los policías le han investigado por un presunto delito de falsedad en documento oficial. La investigación se inició después de una intervención rutinaria de tráfico. Se trata del segundo caso de similares características detectado en Ciutat en las últimas semanas.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 9 de agosto. Una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma observó un coche estacionado en doble fila en la calle Manacor. Cuando se disponían a denunciar la infracción, los agentes le solicitaron la documentación. Para su sorpresa, el conductor de origen indio les entregó un permiso expedido en Polonia.

Informe pericial

Los agentes sospecharon desde el primer instante de que el permiso era falso. Cuando le preguntaron al hombre que iba al volante por el origen del documento, este incurrió en varias incoherencias. A continuación, el carné fue remitido a la Sala de Atestados para que los especialistas de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) elaboraran un informe pericial. Este estudio determinó que se trataba de una falsificación. De hecho las dudas razonables sobre su autenticidad surgieron desde el primer momento.

El conductor fue citado el pasado día 10 de noviembre en calidad de investigado. Pese a estar asistido por un intérprete y un abogado de oficio, se negó a prestar declaración. Por su parte, la Sala de Atestados remitió el atestado al juzgado de guardia.