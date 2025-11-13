Bombers de Palma cortan un anillo de un dedo de la mano a un hombre en Son Espases

Bombers de Palma han tenido que cortar un anillo del dedo anular de la mano izquierda de un hombre en Son Espases. Para lograr la tarea con éxito, un bombero ha utilizado una minirradial de precisión para romper el aro sin lastimar al paciente.

Los hechos han ocurrido sobre las seis de la tarde de este jueves. Un hombre, de nacionalidad extranjera, se ha presentado en el hospital Son Espases, acompañado por su esposa, después de comprobar que el anillo en su dedo anular se le había quedado atascado, no podía sacárselo y le cortaba el riego sanguíneo.

Ante la imposibilidad del personal sanitario de sacarle el aro, han llamado a bBmbers de Palma. Una dotación se ha desplazado hasta el hospital de referencia de Baleares para liberar el dedo de la víctima.

Protocolo

Los bomberos han activado el protocolo establecido para estos casos. Un especialista ha manejado la minirradial con precisión para no lastimar el dedo del paciente. La labor se ha tenido que interrumpir cada pocos segundos para evitar que el metal del anillo se calentara en exceso. Tras proseguir con el trabajo, han liberado el dedo del paciente. Lejos de tener miedo, el paciente no ha podido contener la risa que le causaba esta insólita situación vivida. Tras liberarse del aro, les ha agradecido su labor a los bomberos.