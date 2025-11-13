Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por "darle chivatazos" a los narcos

Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a Roberto, hijo mayor del inspector Faustino Nogales, por un presunto delito de revelación de secretos y otro de colaboración con banda criminal, por su supuesta relación con la banda de narcos al haberles dado un chivatazo, alertándoles presuntamente de alguna actuación policial contra ellos y de que se encontraban bajo vigilancia de todos sus movimientos. Roberto, por su parte, ha solicitado el 'habeas corpus', al entender que la detención habría sido ilegal.

Los investigadores sostienen que el primogénito del inspector Faustino Nogales podría haber hecho de enlace con Stefan Milojevic, cabecilla de la banda junto con el abogado Gonzalo Márquez de presunto tráfico de drogas y blanqueo de capitales, a través de Luca, hermano pequeño de Stefan, en sucesivos contactos con la banda.

Por su parte, el letrado que asiste al hijo del inspector Nogales, al abogado Óscar Navarro, sostiene que la detención de Roberto Nogales no estaría ajustada a derecho. En concreto sostiene que los investigadores de la Policía Nacional le habrían interrogado sin asistencia letrada. Los agentes encargados del caso también argumentan que buscaban el teléfono de Roberto tanto para conocer los mensajes de este con Luca Milojevic y el posicionamiento del terminal en determinados momentos.

Mientras, el abogado que asiste al hijo del inspector Nogales insiste en la existencia de un cúmulo de irregularidades en su detención. "Los policías solo le ha para cogerle el móvil". En este sentido, abunda en que la detención de Roberto Nogales no tendría aún respaldo judicial. "Se han limitado a solicitárselo al juez sin esperar la respuesta", subraya. Entiende que este caso solo sería pertinente citarle a declarar en calidad de investigado.

Juez de guardia

El hijo del inspector ha sido trasladado en calidad de detenido a la Comisaría de la Policía Nacional de s'Escorxador, donde permanece ingresado en los calabozos. Mientras, el titular del Juzgado de instrucción número 8 de Palma en funciones de guardia, el juez Antoni Rotger, tiene que resolver hoy si la detención del hijo de Faustino a Novales es ajustada a derecho o, por el contrario, habría vulnerado este derecho Constitucional.

De acuerdo a la investigación de Asuntos internos de la Policía Nacional, el inspector Faustino Nogales, habría incurrido en algunos de estos delitos por presunta colaboración con la banda de narcos. "Les han dicho que vendes, ve con ojo", se escuchaba decir al Policía Nacional en una de las grabaciones.