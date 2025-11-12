Formentera
Descubren los restos óseos de una veintena de perros en es Cap de Barbaria, Formentera
Los cadáveres de los animales fueron depositados en bolsas dentro de una cavidad rocosa hace años
El Consell de Formentera ha informado de la localización de numerosos restos óseos de animales en el interior de una grieta rocosa en la zona de es Cap de Barbaria. El descubrimiento lo hizo una agente de medio ambiente, que alertó inmediatamente a los servicios técnicos de Sanidad animal del Consell Insular y a la Guardia Civil.
Los servicios veterinarios de la institución insular han determinado tras una primera inspección que se trataría de huesos de perros en estado de descomposición que habrían sido depositados dentro de la cavidad rocosa hace varios años. En el mismo lugar se han encontrado restos de residuos de diversa naturaleza, entre los cuales se encontraban las bolsas con los mencionados restos óseos de esta veintena de canes.
Tras este descubrimiento, los servicios técnicos del Consell de Formentera están finalizando la documentación correspondiente para trasladarla al Seprona, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación.
El Consell de Formentera recuerda en su comunicado la importancia de respetar el medio natural y gestionar adecuadamente los residuos y los restos de animales, para preservar el territorio y garantizar la seguridad sanitaria y ambiental de la isla.
