Detenido en Sineu por robar cuatro coches y desvalijar al menos otros trece

La Guardia Civil de Sineu ha procedido a la detención de un delincuente habitual con múltiples antecedentes como presunto autor del robo de cuatro vehículos y al menos otro trece robos y un hurto en interior de otros coches, así como dos delitos de falsedad documental y un delito leve de daños. El indiviudo fue sorprendido por los guardia en una zona boscosa de los alrededores de la localidad donde tenía una furgoneta y tres turismos robados. Usaba la primera para pernoctar y los otros para desplazarse por toda la isla para cometer delitos.

Según informa la Guardia Civil, a finales del pasado mes de octubre una persona alertó a la Policía Local de Sineu de la aparición de varios vehículos en una zona boscosa de la localidad. Los policías comprobaron que las placas de matrícula no coincidían con la marca y modelo, así como que uno de ellos, una furgoneta Camper, no tenía placas de matrícula, por lo que alertaron a la Guardia Civil.

Una patrulla acudió al luar, verificó la información y encontró a un hombre durmiendo en el interior de la furgoneta. Este individuo no dio ninguna explicación coherente de la procedencia de los vehículos, por lo que quedó detenido.

Tras una serie de indagaciones los guardias concluyeron que esta persona utilizaba la furgoneta para dormir en el interior y dos de los turismos sustraídos para desplazarse a distintos puntos de la isla para cometer más robos. Para ello había cambiado las placas de matrícula por las de otros.

El detenido un español de 40 años con más de 50 detenciones anteriores, había participado en la comisión de cuatro robos vehículos en Palma, Son Servera, Manacor y Sencelles, trece robos en interior de vehículo en Son Servera y Manacor, un hurto en interior de vehículo en la localidad de Porto Cristo, dos delitos de falsedad documental en placas de matrícula y un delito leve de daños.

Objetos supuestamente robodos intervenidos por la Guardia Civil de Sineu. / Guardia Civil

Además de todo ello, al detenido le constaba una requisitoria judicial dimanante de un Juzgado de Cáceres por robo interior de vehículo.

Se han recuperado un Ford Mondeo, un Peugeot 508 y una furgoneta camper valorada en 60.000 euros sustraída en Palma, además de diversos objetos procedentes de los diferentes ilícitos.

Tras su pase a disposición judicial, se decretó su libertad con medidas cautelares. La investigación continúa abierta.