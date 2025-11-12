Detenido un septuagenario por agredir sexualmente a un discapacitado en los baños de la Estación Intermodal de Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un hombre septuagenario por intantar agredir sexualmente a un joven de unos 25 años que sufre una severa discapacidad intelectual, al que retuvo a la fuerza en uno de los baños de la Estación Intermodal. La víctima forcejeó con el presunto agresor y pudo escapar. Vigilantes de segurida del recinto acudieron al lugar y sorprendieron al hombre con los pantalones bajados.

Los hechos se produjeron ayer por la tarde en la Estación Intermodal de Palma. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional fueron comisionados por el 091 para que se dirigieran hasta la estación donde los vigilantes de seguridad tenían retenido a un hombre septuagenario por una presunta agresión sexual en el interior de los aseos públicos.

Una vez en el lugar los agentes localizaron a los vigilantes de seguridad, que tenían retenido a un hombre y en otro punto del hall de la estación otros vigilantes acompañaban a la víctima, un joven de unos 25 años que al parecer sufre una severa discapacidad intelectual.

La víctima había sido convencido por el hombre para que le acompañara a los aseos individuales de los baños de la estación. En un momento dado el hombre se bajó los pantalones mostrando sus genitales y le pidió que le realizara una práctica sexual, a lo que el joven se negó. La víctima intentó huir pero no le fue posible ya que el denunciado cerró la puerta y le impedía la salida, insistiendo en su petición.

La víctima mantuvo un forcejeo con el denunciado consiguiendo finalmente zafarse de este, abandonando a la carrera los aseos y solicitando ayuda del personal de seguridad.

Los agentes se entrevistaron con los vigilantes de seguridad que habían actuado en el requerimiento de la víctima, los mismos afirmaron que la victima abandonó los aseos a la carrera y solicitando ayuda y que tras entrar en el baño pudieron observar al presunto autor con los pantalones bajados y con sus genitales a la vista.

En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual.