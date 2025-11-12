Detenido por entrar a robar en cinco establecimientos del Paseo Marítimo de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano argelino como presunto autor de cinco robos con fuerza en establecimientos del Paseo Marítimo de Palma.

El pasado sábado una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigió, tras recibir un aviso del 091, a un restaurante de la avenida Gabriel Roca porque un hombre había fracturado el acceso al negocio y había entrado en el interior. Al llegar al restaurante, otra llamada alertó a los agentes que se estaba produciendo otro posible robo en un local cercano.

Al llegar al segundo0 establecimiento los policías observaron que la ventana del mismo estaba abierta, y pudieron ver desde el exterior un gran desorden alrededor de la zona de la barra, donde se apreciaban signos de registro así como numerosas botellas rotas y monedas en el suelo.

De repente vieron en las inmediaciones a un joven en actitud sospechosa. Otra patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano lo pudo interceptar poco después. Al cachearle, observaron que portaba 240 euros en billetes, gran cantidad de monedas y hasta cuatro teléfonos móviles bloqueados cuya procedencia no era capaz de justificar. Además, también tenía en su posesión diferentes collares y otros objetos personales que, presuntamente, no eran suyos.

Los agentes acudieron entonces a otros locales en los que había saltado la alarma, todos en las proximidades, en el Paseo Marítimo. Allí se personaron los propietarios o encargados de los establecimientos. Algunos de ellos aún desconocían si se les había sustraído efectos. No obstante, otros argumentaron que les habían robado dinero de la caja registradora y enseres personales. Uno de los perjudicados mostró a los agentes imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía al hombre, que se había cacheado anteriormente, fracturando el acceso al establecimiento y accediendo al interior.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza.