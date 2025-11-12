Desalojan parte del Gran Hotel de Palma por una alarma de incendio

Bombers de Palma y patrullas de la Policía han acudido esta mañana al edificio del Gran Hotel, sede del CaixaForum, tras recibir un aviso de incendio. El incidente se ha originado en un transformador, que ha sufrido una sobrecarga y ha provocado una gran humareda. El personal y una visita escolar que estaba en el centro en ese momento han sido desalojados sin que se produjeran daños personales

Según informan los Bombers de Palma, sobre las nueve y cuarto de la mañana han recibido un aviso alertando sobre un posible incendio en el edificio del Gran Hotel, en la plaza Weyler, en el centro de la ciudad. Varias dotaciones han acudido al lugar y han comprobado que el problema se había originado en un trasformador, que había sufrido una sobrecarga y había provocado una densa humareda que se había extendido por el inmueble. Desde los Bombers explican que en el siniestro no ha habido llamas.

Empleados del CaixaForum esperaban esta mañana a que ventilaran el interior del edificio. / Lorenzo Marina

En el momento del siniestro había un grupo de escolares, que junto al personal han abandonado el inmueble por sus propios medios, sin que se registraran daños personales.

Los Bombers han cortado la corriente, lo que ha dejado sin luz las viviendas de los alrededores, y han iniciado los trabajos para ventilar el inmueble. Técnicos de la compañía eléctrica están trabajando para solventar la avería.