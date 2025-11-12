Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojan parte del Gran Hotel de Palma por una alarma de incendio

Una sobrecarga en un trasformador ha provocado una gran humareda que se ha extendido por el edificio

Los bomberos han revisado el edificio del Gran Hotel, en la plaza Weyler de Palma.

Los bomberos han revisado el edificio del Gran Hotel, en la plaza Weyler de Palma. / Lorenzo Marina

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Bombers de Palma y patrullas de la Policía han acudido esta mañana al edificio del Gran Hotel, sede del CaixaForum, tras recibir un aviso de incendio. El incidente se ha originado en un transformador, que ha sufrido una sobrecarga y ha provocado una gran humareda. El personal y una visita escolar que estaba en el centro en ese momento han sido desalojados sin que se produjeran daños personales

Según informan los Bombers de Palma, sobre las nueve y cuarto de la mañana han recibido un aviso alertando sobre un posible incendio en el edificio del Gran Hotel, en la plaza Weyler, en el centro de la ciudad. Varias dotaciones han acudido al lugar y han comprobado que el problema se había originado en un trasformador, que había sufrido una sobrecarga y había provocado una densa humareda que se había extendido por el inmueble. Desde los Bombers explican que en el siniestro no ha habido llamas.

Empleados del CaixaForum esperaban esta mañana a que ventilaran el interior del edificio.

Empleados del CaixaForum esperaban esta mañana a que ventilaran el interior del edificio. / Lorenzo Marina

En el momento del siniestro había un grupo de escolares, que junto al personal han abandonado el inmueble por sus propios medios, sin que se registraran daños personales.

Los Bombers han cortado la corriente, lo que ha dejado sin luz las viviendas de los alrededores, y han iniciado los trabajos para ventilar el inmueble. Técnicos de la compañía eléctrica están trabajando para solventar la avería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
  2. Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
  3. Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
  4. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
  5. Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu
  6. Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales
  7. Los mensajes del inspector de policía Faustino Nogales a los narcos: «Les han dicho que vendes, ve con ojo»
  8. El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original

Desalojan parte del Gran Hotel de Palma por una alarma de incendio

Desalojan parte del Gran Hotel de Palma por una alarma de incendio

Todas las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la macrooperación contra el blanqueo del dinero de la droga podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril

Todas las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la macrooperación contra el blanqueo del dinero de la droga podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril

Tres detenidos por robos en vehículos de Son Oliva y Son Gotleu, en Palma

Tres detenidos por robos en vehículos de Son Oliva y Son Gotleu, en Palma

Sorprenden a un ladrón tras robar dos bolsas con 4.000 euros en monedas en una casa de Camp Redó

Sorprenden a un ladrón tras robar dos bolsas con 4.000 euros en monedas en una casa de Camp Redó

Rescatan a un hombre desaparecido cuando practicaba wingfoil en la Bahía de Palma

Rescatan a un hombre desaparecido cuando practicaba wingfoil en la Bahía de Palma

Una banda robó cable de cobre valorado en 65.000 euros en una empresa de Palmanyola

Detenida una mujer en Palma por estafar 50.000 euros a un hombre

Detenida una mujer en Palma por estafar 50.000 euros a un hombre

Un joven que violó a una menor en Palma evita la cárcel al pactar con la Fiscalía

Tracking Pixel Contents