Cuatro menores apedrean un autobús de la EMT desde un puente de la autopista del aeropuerto de Palma

La Policía Local de Palma ha identificado a cuatro menores, de entre once y catorce años, que el pasado 2 de noviembre por la noche presuntamente apedrearon desde un puente un autobús de la EMT que circulaba por la Autovía de Llevant, le fracturaron el parabrisas y pusieron el vehículo en serio riesgo. Los chicos fueron localizados poco después por una patrulla de la Unitat Nocturna (Unoc), que les identificó y les dejó bajo la custodia de sus padres.

Según informa la Policía Local de Palma, han instruido un atestado por delitos contra la seguridad vial y de daños. La investigación se refiere al lanzamiento de piedras desde un puente ubicado en el kilómetro 2,5 de la Autovía de Llevant, que impactaron contra un autobús de la EMT.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre, sobre las doce menos veinte de la noche. La Base del 092 recibió una llamada informando de que varios menores estaban lanzando piedras desde el puente de la citada vía rápida.

El conductor del autobús afectado pudo facilitar una descripción detallada de los jóvenes a los agentes, indicando que se trataba de cuatro jóvenes y que uno de ellos portaba un patinete eléctrico. El testigo cifró verbalmente los daños en la luna fracturada en un valor aproximado de 2.000 euros.

Una dotación adscrita a la Unidad Nocturna (UNOC) realizó una batida por la zona y logró localizar en la avenida de México a cuatro jóvenes sentados en un banco, cuyas características coincidían plenamente con la descripción facilitada. Los agentes observaron que debajo del banco había varios cascotes de piedra, compatibles con los lanzados desde el puente.

Dado que los presuntos autores resultaron ser menores de edad, con edades comprendidas entre los 11 y los 14 años, los agentes procedieron a localizar a sus progenitores. Los respectivos familiares se personaron en el lugar y fueron debidamente informados de los hechos, haciéndose cargo de los menores.

El atestado, junto con el reportaje fotográfico y la manifestación del testigo, ha sido remitido a la Fiscalía de Menores.