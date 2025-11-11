Tres detenidos por robos en vehículos de Son Oliva y Son Gotleu, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a tres hombres, dos españoles y un colombiano, como presuntos autores de robos en interior de un vehículo. Los individuos fueron sorprendidos junto a un coche con marcas de forzamiento y se sospecha que podrían estar detrás de otros delitos similares cometidos en los últimos días en Son Oliva y Son Gotleu.

Desde el pasado mes de octubre, agentes de las comisarías de distrito Centro y Oeste de Palma, realizaban operativos de seguridad y patrullas preventivas en aparcamientos de esta capital, ya que se habían recogido denuncias por robos en interior de vehículo acaecidos en varios aparcamientos de los barrios de Son Oliva y Son Gotleu.

La noche del pasado martes agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional recibieron comunicación a través de la sala operativa del 091, informaban que vecinos de una comunidad del barrio de Son Oliva, habían alertado de la presencia de tres individuos ajenos a la finca en el interior de la misma. Trasladándose las patrullas al lugar localizaron a tres individuos merodeando en las zonas comunes de la comunidad, una vez identificados los tres individuos abandonaron el lugar.

Horas más tarde, una patrulla policial observó a un individuo agazapado y en actitud vigilante en el interior de un aparcamiento, tratándose de uno de los hombres vistos en la finca. Una vez que es descubierto el sospechoso no aportó ningún tipo de confianza a los agentes en cuanto a su presencia en el lugar.

A escasos metros y aún en el interior del aparcamiento, los agentes observaron a otro individuo en actitud esquiva intentando abandonar el lugar, una vez interpelado por los agentes sobre su presencia en el lugar y dada la negativa del hombre a contestar a las preguntas, sospecharon que ambos individuos pudieran haberse introducido en el aparcamiento para cometer algún tipo de robo en los vehículos aparcados.

Tras una batida en el interior del aparcamiento, los agentes localizaron bajo un vehículo una mochila y una broca de taladro metálica. El vehículo se encontraba sin el cierre echado y su interior totalmente revuelto. Al abrir el maletero los agentes encontraron a otro hombre, el tercero de los que horas antes habían sido identificados junto a los otros dos.

Los agentes observaron que el vehículo tenía varias marcas en la carrocería, junto a la puerta del maletero, las cuales coincidían con el grosor de la broca metálica localizada. Posteriormente, tras contactar con el dueño del vehículo, informó que lo había dejado perfectamente cerrado en el interior del aparcamiento y que las herramientas halladas no eran suyas.

Por todo lo anterior se procedió a la detención de los tres hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en interior de vehículo, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales. Uno de ellos había sido detenido días antes como autor de un hecho similar.