Sorprenden a un ladrón tras robar dos bolsas con 4.000 euros en monedas en una casa de Camp Redó

Un ladrón emprendió la huida con dos bolsas con 4.000 euros en monedas tras entrar a robar en un domicilio del barrio palmesano de Camp Redó. Tras recibir un aviso a través del 092, agentes de la Policía Local de Palma detuvieron al individuo, un joven de 24 años de nacionalidad marroquí, por un presunto delito de robo con fuerza en un domicilio.

Los hechos ocurrieron sobre las 8.20 horas en el barrio palmesano de Corea. La sala del 092 recibió un aviso de que se estaba produciendo un robo en un domicilio. El interlocutor indicó que el ladrón se daba a la fuga corriendo en dirección a la calle Infant Pagà portando dos bolsas grandes llenas de monedas. Varias unidades de la Policía Local se dirigieron de inmediato al lugar. Los agentes interceptaron al sospechoso cuando subía la rampa de acceso a un aparcamiento particular.

El sospechoso portaba dos grandes bolsas de rafia con varios kilos de monedas, cuyo importe alcanzó los 4.000 euros, entre otros efectos. Al ser interrogado por los agentes, el delincuente reconoció que había cometido el robo en una vivienda.

Testigos

Mientras tanto, otros agentes se desplazaron al lugar señalado y se entrevistaron con varios testigos. Estos reconocieron que oyeron fuertes golpes y vieron cómo un hombre salía por una ventana del inmueble y un Segway. Uno de los presentes le llamó la atención y le dijo que había avisado a la Policía. El sujeto huyó corriendo con dificultad por el peso de las bolsas y fue detenido poco después.