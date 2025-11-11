Rescatan a un hombre desaparecido cuando practicaba wingfoil en la Bahía de Palma

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató el pasado jueves por la tarde a un hombre que había desaparecido cuando practicaba wingfoil, un deporte en el que el practicante se desliza sobre el mar sobre una tabla con ayuda de una vela hinchable. Los compañeros del deportista dieron la voz de alarma y la embarcación de la Benemérita le localizó en buen estado, sobre la tabla, a unas ocho millas de Can Pastilla, poco antes de que cayera la tarde.

Los hechos, segun informa la Guardia Civil, ocurrieron el pasado 6 de noviembre, cuando un grupo de deportistas salió de Portals Vells con intención de llegar hasta el puerto de Can Pastilla practicando Wingfoil. Una vez allí se percataron de que faltaba un miembro del grupo. Intentaron contactar con él y localizar su posición sin conseguirlo, por lo que avisaron a los servicios de emergencias.

Una vez recibido el aviso, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se dirigió hasta la última posición que indicaba el teléfono móvil del desaparecido, a unas 4 millas al suroeste de Can Pastilla. Desde allí iniciaron la búsqueda siguiendo la dirección del oleaje, con preocupación debido a que tan solo quedaban 45 minutos de luz y que en la bahía reinaba un fuerte oleaje.

Media hora después de iniciar la búsqueda, el hombre fue localizado mar adentro, a unas cuatro millas del punto que marcaba su última localización, tumbado sobre la tabla y en buen estado, por lo que una vez a salvo fue trasladado al puerto de Can Pastilla.

La Guardia Civil del Mar recuerda que antes de salir a navegar hay que planificar las travesías, revisar la embarcación, llevar siempre equipo de seguridad obligatoria (chaleco, bengalas y botiquín), teléfono móvil en una bolsa estanca al completo de batería y/o una radio VHF, y comprobar siempre el estado de la mar y las alertas meteorológicas.