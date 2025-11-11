El exjefe antidroga de la Policía simulaba operaciones para detectar si la red de Milojevic era investigada

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que Faustino Nogales simulaba investigaciones antidroga para poder detectar si otros agentes estaban tras los pasos de Milojevic y miembros de su red. También le acusan de acceder a bases de datos en busca de información con la que darles chivatazos y de ofrecer detalles sobre métodos y técnicas de la lucha contra el crimen organizado para que pudieran evitarlos.

De acuerdo con las pesquisas, durante su etapa al frente del Grupo II de Estupefacientes entre 2016 y 2022 Nogales dio de alta como sospechosos en las bases de datos policiales a varias personas con el único objetivo de recibir un aviso en caso de que otras unidades de la Policía o la Guardia Civil les estuvieran investigando y darles así chivatazos. Asuntos Internos detalla el policía bajo sospecha habría utilizado este sistema de coordinación entre las fuerzas de seguridad para poder recibir alertas con las que advertir a Milojevic y los suyos de que estaban en el punto de mira. Asuntos Internos se basa tanto en varias conversaciones intervenidas a Milojevic como en la revisión de esas fichas policiales, que no culminaron en operaciones antidroga ni provocaron detenciones, precisan.

Tras su salida de Estupefacientes en octubre de 2022, Nogales habría perdido el acceso a ese sistema de alertas, pero realizó diversas consultas en bases de datos de la Policía Nacional sobre el propio Milojevic y otros integrantes de su organización con el mismo objetivo, sostienen los agentes de Asuntos Internos. También detallan que el policía daba información sobre métodos y sistemas utilizados en la lucha contra el crimen organizado y, pese a ser conocedor de los graves delitos que la banda cometía no compartió esa información con sus compañeros de la Jefatura de Palma. Los agentes aportan conversaciones captadas que demostrarían que Nogales estaba el corriente de todas las actividades delictivas de Milojevic, desde la distribución de estupefacientes al tráfico de armas, sin hacer nada para ponerles fin.

Faustino Nogales fue detenido en la primera fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo el pasado mes de agosto. Desde entonces permanece en prisión preventiva.