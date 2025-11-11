Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Juicio por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Santa Maria

Redacción Sucesos

La Fiscalía solicita una condena de seis meses de prisión para un conductor acusado de atropellar a un ciclista, que resultó herido, y darse a la fuga entre Santa Maria y Bunyola el 4 de marzo de 2024. El hombre está acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave.

La víctima contó ayer en el juicio que el coche llegó a gran velocidad, derrapó y chocó contra él. «Me tiró al suelo y me golpeé la cabeza contra el asfalto», contó el perjudicado. Tras el accidente, el acusado se dio a la fuga sin auxiliar al ciclista, confirmaron varios testigos. Fue localizado en cuestión de horas por la Guardia Civil. El procesado declarará hoy en la segunda sesión del juicio.

