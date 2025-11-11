Un joven que violó a una menor en Palma evita la cárcel al pactar con la Fiscalía

Un joven que violó a una menor de 16 años en Palma ha evitado su ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. El acusado ha admitido que forzó a la víctima a mantener relaciones sexuales y se ha conformado con una pena de dos años de prisión, que queda en suspenso porque no tenía antecedentes.

En el juicio celebrado hoy la Audiencia Provincial de Palma, el procesado se ha declarado autor de un delito de abuso sexual con penetración. El abogado defensor, Jaime Campaner, y la fiscal han acordado apreciar las atenuantes de reparación del daño, ya que el acusado ha abonado 10.000 euros a la víctima, y de dilaciones indebidas por el retraso que ha sufrido el proceso judicial.

Fiesta

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 6 de agosto de 2020. El joven condenado, de 28 años, regresó a su domicilio y se unió a una fiesta que había organizado allí su hermano menor. Entabló conversación con una adolescente de 16 años y, tras ir un rato a una playa, regresaron a la vivienda hacia las ocho y media de la mañana para dormir.

El joven y la menor se quedaron solos en una de las habitaciones del domicilio. El procesado empezó a manosear a la adolescente y se tumbó sobre ella. La chica se opuso en todo momento y le dijo que no siguiera. Él pareció acatar su negativa y se quedó dormido. Ella también, pero tras asegurarse de que él lo había hecho ya por temor a que volviera a manosearla.

Detenido

Apenas había pasado media hora cuando el joven despertó y, aprovechando que la menor estaba dormida, la penetró. La chica despertó enseguida y consiguió zafarse. Acabó presentando una denuncia y la Policía Nacional detuvo tres semanas después al acusado. Quedó en libertad el mismo día.

La Fiscalía le acusó de un delito de abuso sexual con penetración y reclamó una condena de siete años de prisión, así como una indemnización de 10.000 euros. El joven ha consignado esta cantidad antes del juicio, lo que le ha valido una atenuante de reparación del daño. Además, la fiscal ha tenido en cuenta que el procedimiento ha sufrido retrasos y ha tardado cinco años en llegar a juicio para rebajar también la pena por dilaciones indebidas.

De esta manera, la condena ha quedado finalmente fijada en dos años de cárcel que en principio no cumplirá. Las partes han acordado suspender la ejecución de la pena de prisión a condición de que no cometa nuevos delitos en los próximos cuatro años y que siga un curso de formación sexual. El tribunal de la sección primera ha dado el visto bueno al acuerdo y ha dictado sentencia en el acto.