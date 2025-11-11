Detenida una mujer en Palma por estafar 50.000 euros a un hombre

Un hombre entabló una relación de amistad con una mujer, que se presentaba como representante de una multinacional, y le saqueó con argucias 50.000 euros. La timadora le ofreció a la víctima comprar productos rebajados que le enviaría a su domicilio, que nunca le llegaron. Agentes de la Policía Nacional la han detenido por un presunto delito de estafa.

A los pocos días de conocerla, esta le ofreció la posibilidad de adquirir productos en stock rebajados a un precio sensiblemente inferior al de mercado. Este aceptó la propuesta y le adquirió dos GPS, una bicicleta y un teléfono móvil por un importe de 2.250 euros. En teoría, estos le llegarían a su domicilio en los próximos diez días.

Unos días más tarde, la estafadora le dijo que le habían bloqueado la cuenta bancaria. De acuerdo con su versión, esta la compartía con su exmarido y no podía recibir su nómina ni acceder a sus ahorros. Ante esta circunstancia, el hombre le prestó 2.300 euros.

A las pocas horas, esta volvió a solicitarle 1.500 euros. El hombre aceptó a hacerle de nuevo el favor y se lo dio. Al cabo de 72 horas, la víctima le prestó de nuevo 2.300 euros con la promesa de que se los tenía que devolver pronto.

Al poco tiempo, la timadora le pidió la suma de 4.800 euros para que, supuestamente, un centro hospitalario operara a un familiar. De nuevo el afectado accedió a hacerle una transferencia por este importe. En los días sucesivos, esta le fue pidiendo más dinero para diversos favores, al recordarle que tenía las cuentas bloqueadas. El montante total ascendió a 49.400 euros.

Sospechas

Cuando no le llegaban a su domicilio los productos que había pagado de la empresa en la que supuestamente trabajaba esta mujer y decirle que no tenía aún acceso a su cuenta bancaria, el hombre empezó a sospechar que era víctima de una estafa. Por este motivo acudió a la Jefatura Superior de Policía para denunciar los hechos.

El grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para tratar de identificar y localizar a la presunta autora e intentar recuperar el dinero de la víctima. Tras diversas pesquisas, los investigadores identificaron a la mujer y localizaron la cuenta bancaria donde tenía el dinero estafado. También comprobaron que esta no compartía dicha cuenta con ninguna otra persona. Asimismo averiguaron que no trabajaba para ninguna multinacional y que no habían operado a nadie de su familia en el centro hospitalario que ella decía unas semanas atrás. A tenor de estos hechos, ella fue detenida por un presunto delito de estafa.