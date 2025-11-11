Piden tres años de cárcel a una pareja por espiar a sus vecinos con cámaras

La Fiscalía pide sendas condenas de un año y medio de prisión para una pareja acusada de espiar con cámaras a sus vecinos, con los que están enfrentados, en Santa Eugènia. El ministerio público señala que los procesados instalaron los dispositivos en su vivienda pero enfocando a la de los perjudicados, para quienes solicita 4.000 euros de indemnización. En la vista previa celebrada ayer no hubo acuerdo entre las partes y la jueza señaló el juicio para el año próximo.

Los hechos ocurrieron hace un año, a principios de noviembre de 2024. Los dos sospechosos, detalla la Fiscalía, colocaron cámaras en la puerta de acceso a su domicilio y en la terraza que da al garaje, ambas enfocadas hacia la vivienda contigua.

El ministerio público precisa que las víctimas se sintieron «vigiladas en todo momento» e imputa a los procesados un delito contra la intimidad. Además de la pena de prisión y la indemnización, solicita sendas multas de 4.500 euros.