Una banda robó cable de cobre valorado en 65.000 euros en una empresa de Palmanyola

La Guardia Civil de Marratxí ha detenido a tres hombres, dos rumanos y un moldavo, presuntos miembros de un grupo criminal especializado en el robo de cable de cobre en distintas localidades de de Mallorca. Los sospechosos se llevaron grandes cantidades de metal de una empresa de telecomunicaciones de Palmanyola, donde entraron hasta en cinco ocasiones distintas. El valor del material sustraído alcanza los 65.000 euros.

Los delincuentes fueron sorprendidos in fraganti el pasado domingo por la noche, después de que saltara la alarma de una empresa de telecomunicaciones en Palmanyola. Varias patrullas de la Guardia Civil de Marratxí acudieron al lugar y sorprendieron a los autores cuando intentaban llevarse el cable de cobre. En el operativo colaboró la Policía Local de Bunyola, que acudió en apoyo de los agentes de la Benemérita.

El cable de cobre que pretendían sustraer los delincuentes. / Guardia Civil

Los detenidos actuaban siempre de noche, empleando una furgoneta y herramientas de corte. Según las investigaciones, en los últimos meses habrían sustraído grandes cantidades de cable en la misma empresa, por valor de más de 65.000 euros. Para ello estacionaban el vehículo en las inmediaciones del lugar y accedían al interior. Tras tener el material preparado, acercaban el vehículo, lo cargaban y abandonaban el lugar. Posteriormente, el material era vendido en diferentes empresas de reciclaje.

Tras su detención, los sospechosos fueron puestos a disposición del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d’Inca, que les imputó cuatro robos más cometidos en la misma empresa en meses anteriores y comprobaron que el grupo había vendido en distintas plantas de reciclaje más de 3.000 kilos de cable y material por el que habían cobrado algo más de 50.000 euros.

Un rollo de cable de cobre intervenido por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Una vez detenidos los tres hombres, dos rumanos y un moldavo de 49, 43 y 31 años, pasaron a disposición judicial. El juez de guardia decretó para ellos una orden de alejamiento de la empresa donde habían cometido la mayor parte de los robos. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.