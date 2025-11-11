Todas las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la macrooperación contra el blanqueo del dinero de la droga podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril

Todas las actuaciones de la macrooperación contra el blanqueo de capitales de dinero procedente del narcotráfico podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril al haberlas prorrogado el juez instructor fuera de plazo, con cinco días de retrasoo, egún señalan fuentes jurídicas. De apreciarse esta nulidad, la práctica totalidad de detenciones e interrogatorios de los principales implicados en esta trama en la operación Enroque-Bal/Manso podrían carecer de validez judicial, al haber prorrogado el sumario de manera completamente irregular. La operación se saldó 76 detenidos y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros en efectivo.

El 26 de abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se inhibió en el caso en favor del Juzgado de instrucción número siete de Palma y se le aceptó dicha inhibición. El 2 de mayo de 2024, asume las diligencias del sumario el Juzgado de Instrucción número siete de Palma. El titular del Juzgado de instrucción número siete de Palma, el juez Antoni Garcias, dictó la prórroga de la causa el pasado 9 de abril. Cinco días de retraso, que podrían ser fatales para la instrucción del sumario de la causa. En el auto hacía mención al 2 de mayo de 2024, que era el momento cuando asumió las diligencias. El procedimiento lo había iniciado el 4 de abril de 2024 el Juzgado de instrucción número 3.

Abogados de las defensas de los procesados sostienen que el Tribunal Supremo declarará la nulidad de la mayor parte de las actuaciones. Solo tendrían validez las efectuadas desde el 4 de abril de 2024 al 4 de abril de 2025. La fase de explotación de esta investigación conjunta y los consiguientes interrogatorios se efectuaron a partir del pasado mes de agosto. De acuerdo con este planteamiento de los abogados defensores, estas diligencias podrían verse afectados por ese retraso de cinco días en prorrogarlo.

Mientras que en el caso de Stefan Milojevic abogado Gonzalo Márquez las investigaciones ya se encontraban avanzadas desde el pasado año, en el caso del inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales la mayoría de las diligencias contra él, que desencadenaron su detención, se efectuaron el pasado mes de mayo. Entonces el sumario ya se encontraba prorrogado fuera de plazo.

El 4 de abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma abrió diligencias previas y decretó el secreto de sumario a raíz de la operación Enroque Bal-Manso, efectuadas por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, por presunto blanqueo de capitales de dinero procedente del narcotráfico. El secreto de sumario se ha de prorrogar mes a mes. Sin embargo, en este caso el juzgado de instrucción número 7 lo ha mantenido sin que mediara dicha prórroga mensual.

Mientras que las investigaciones por supuesto narcotráfico y blanqueo contra Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez ya estaban avanzadas, las pesquisas en torno a la supuesta complicidad del inspector Faustino Nogales empezaron a aflorar el 12 de marzo del presente año. Por estas sospechas se empezó a solicitar que fuera investigado por revelación de secretos. Mientras, para Stefan Milojevic se solicitaba que también fuera investigado por tenencia ilícita de armas.

Solicitud de prórroga del fiscal

Por el contrario, una de las diligencias que no se verían afectadas tuvo lugar el 27 de marzo de 2025. A solicitud de la Guardia Civil, se pidió la intervención de las comunicaciones de Stefan Milojevic, la instalación de una cámara en el parking y que se instalara una baliza en los coches de Milojevic, un Audi y un BMW.

Ante el riesgo de que el sumario expirarse, el 31 de marzo de 2025, el fiscal le pidió al juez que lo prorrogara. Fue entonces cuando el juez instructor accedió a esta solicitud. Sin embargo, no tuvo en cuenta la fecha del 4 de abril, cuando abrió el procedimiento el Juzgado de Instrucción número 3, y amplió su duración un año más con cinco días de retraso.