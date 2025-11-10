La Policía Local arresta a un asaltante por atracar a un hombre cuando hacía deporte en Palma

Un asaltante interceptó, agredió y atracó la noche de este domingo a un hombre cuando hacía deporte mientras corría en Dalt Murada, en Palma. El sujeto amenazó con una botella de cristal a varios testigos antes de emprender la huida a la carrera. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a este delincuente, un joven español de 27 años, por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos han ocurrido la medianoche de este domingo en Dalt Murada, en la confluencia de las calles Palau Reial y Estudi General. Varios testigos avisaron al 092 después de presenciar cómo un individuo había atracado a un hombre cuando practicaba deporte de noche en este céntrico punto de Palma.

Una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma fue requerida por un grupo de jóvenes al personarse en este punto. Estos indicaron a la patrulla que un hombre había huido corriendo por la calle Estudi General después de atracar a una persona que hacía deporte. A los testigos, les amenazó con una botella de cristal.

Tras dar una batida por la zona, los agentes de la UII localizaron al sospechoso en la calle Sant Roc. Cuando el delincuente se vio descubierto, arrojó al suelo la botella de cristal que portaba. A continuación se arrodilló ante los policías y atendió a todas las indicaciones que le hicieron.

La víctima señaló que el asaltante le interceptó por sorpresa cuando hacía deporte corriendo por la zona de Dalt Murada. Según su relato, el delincuente le habría agarrado del cuello, le tiró del pelo y trató propinarle varios puñetazos que él logró esquivar. Luego le retuvo mientras le amenazaba de muerte. "No te muevas, que te voy a matar", le espetó. El afectado logró zafarse y emprendió la huida. A continuación pidió auxilio a un grupo de jóvenes, que se encontraban en las escaleras.

Huida escaleras arriba

El delincuente persiguió a su víctima, pero al toparse con el grupo de jóvenes tiró al suelo las llaves que le había arrebatado al hombre y emprendió la huida escaleras arriba. Los testigos, por su parte, corroboraron esa versión de lo ocurrido y añadieron que este les había amenazado con una botella antes de darse a la fuga.

Los agentes de la UII trasladaron al detenido a la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma. Tras completar las diligencias, el individuo fue traspasado a la Policía Nacional.