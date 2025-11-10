Un ladrón forzaba furgonetas para robar herramientas de trabajadores autónomos en Palma

Un ladrón se dedicaba a forzar furgonetas aparcadas en Palma para robar principalmente herramientas de trabajo. No obstante también sustraía dispositivos electrónicos y ropa entre otros efectos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por al menos ocho presuntos delitos de robo con fuerza.

Investigadores del Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional habían detectado desde mediados del pasado mes de septiembre y el mes de octubre la proliferación de estos robos en vehículos, mayormente furgonetas, en el barrio palmesano de Son Cladera. De hecho la mayoría de las víctimas eran trabajadores autónomos. El ladrón se decantaba principalmente por sustraer herramientas de uso profesional.

El 'modus operandi' siempre era el mismo. El ladrón rompía la mayoría de las veces la ventanilla auxiliar de alguna de las puertas delanteras. La mayoría de los robos los cometía en una zona muy determinada del barrio, a escasos metros de distancia.

Numerosos antecedentes

Aunque el ladrón buscaba mayormente herramientas de uso profesional, también sustraía dispositivos electrónicos, artículos textiles y otros objetos personales. En alguna ocasión, el delincuente utilizó las tarjetas de crédito robadas a las víctimas para comprar determinados enseres. A una de las víctimas el delincuente le robó herramientas de trabajo por valor de 10.000 euros. Mientras que a otras ascendía a 2.000 euros.

Después de realizar numerosas pesquisas, los investigadores de la Policía Nacional identificaron al presunto ladrón. De hecho le constaban numerosos antecedentes por hechos similares. El pasado lunes este individuo fue detenido como presunto autor de al menos ocho delitos de robo con fuerza. La investigación sigue abierta para averiguar si ha habido más víctimas.