Detienen en Barcelona a un atracador por robar un reloj de 56.000 euros a un hombre en Palma

Un asaltante ha sido detenido en Barcelona por el violento atraco perpetrado el pasado mes de septiembre en Palma para arrebatarle de la muñeca un valioso reloj valorado en 56.000 euros. La Policía Nacional en colaboración con los Mossos d'Escuadra han realizado la investigación que se ha materializado con el arresto de uno de los delincuentes. Las pesquisas continúan para dar con el paradero de su compinche.

El violento atraco tuvo lugar a finales del pasado mes de septiembre en un portal del casco antiguo de Palma. Un hombre fue abordado por un individuo, que le había estado siguiendo, hasta arrebatarle de su muñeca el reloj de alta gama que portaba, valorado en unos 56.000 euros.

En la denuncia interpuesta por la víctima ante la Policía Nacional a finales de septiembre, esta hizo constar que había estado buena parte de la tarde recorriendo el centro de Palma en compañía de otras personas. Sobre las ocho de la tarde, se desplazó junto con la mujer de un amigo hasta un céntrico domicilio de Ciutat. Cuando se encontraban en el interior del portal, sus acompañantes subieron en el ascensor hasta la plantas superiores. Mientras tanto, él se quedó abajo esperando.

De repente, un joven se introdujo en el portal. Tras realizar una maniobra de distracción, el delincuente se abalanzó sobre él, le agarró un brazo y se lo retorció hacia atrás. A continuación le arrebató el valioso reloj que portaba en la muñeca. A continuación el asaltante abandonó el lugar a la carrera. La víctima vio cómo otro individuo le esperaba y ambos se marcharon apresuradamente.

Investigación

A raíz de esta denuncia, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargaron del caso e iniciaron las gestiones para tratar de identificar a los asaltantes. Después de numerosas pesquisas, los agentes lograron determinar la identidad de ambos delincuentes. Acto seguido se emitió una orden de búsqueda y detención de los dos.

A la hora de reconstruir cómo se produjo el asalto, los investigadores averiguaron que los asaltantes habían estado siguiendo a su víctima durante todo el día, de un lugar de la ciudad. Ambos iban esperando encontrar el punto adecuado para cometer el atraco, arrebatarle a la víctima el reloj de lujo y emprender la huida. Sobre las ocho de la tarde pusieron el plan y uno de ellos perpetró el violento asalto con el que se logró hacer con el reloj de alta gama que portaba la víctima.

Las pesquisas condujeron hasta Barcelona, donde fue localizado uno de los sospechosos. Los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Baleares solicitaron entonces la colaboración de los Mossos d'Escuadra. Estos procedieron a su detención. La investigación policial sigue abierta en aras de dar con el paradero del compinche y de tratar de encontrar el preciado reloj robado.