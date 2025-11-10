Artificieros de la Guardia Civil forman en detección de explosivos a funcionarios de la cárcel de Palma
Los especialistas del Gedex les han explicado al personal de los controles de acceso técnicas para inspeccionar la paquetería por rayos X y averiguar si contienen artefactos, armas o drogas
Artificieros de la Guardia Civil han impartido formación a los funcionarios de los controles de acceso del Centro Penitenciario de Palma. En concreto los especialistas en desactivación de explosivos les han explicado las pautas a seguir en la inspección de paquetería por rayos X para detectar si intentan introducir explosivos, armas o drogas en el penal.
Así, los agentes del Tedax-NRBQ de la Guardia Civil les han impartido una formación tanto teórica como práctica sobre el uso y manipulación del escáner de Rayos X con el que cuenta el Centro Penitenciario. Esta actividad se ha llevado a cabo en virtud del acuerdo suscrito entre la prisión de Palma y la zona de la Guardia Civil de Baleares.
El Grupo Especial de Desactivación de Explosivos y Defensa (Gedex-NRBQ) se creó a mediados de los años 70 para atajar la gran cantidad de incidencias con explosivos de los distintos grupos terroristas que actuaban en España. En Mallorca, el primer equipo se creó en 1975 y se encargaba de todas las amenazas de bomba, que surgían entonces.
Técnicos especializados
Actualmente, el Gedex-NRBQ de Mallorca está formado por técnicos especializados en desactivación de explosivos y defensa nuclear, radiológica, bacteriológica y química. También hay equipos operativos en Ibiza y en Menorca.
