Una mujer rusa ebria golpea a un sanitario de la ambulancia que la asistía en Palma

La Policía Local de Palma investiga a una mujer de 59 años y nacionalidad rusa como presunta autora de un delito leve de lesiones, por agredir a un técnico sanitario que la atendía por que había sufrido una herida en la cabeza cuando se encontraba ebria en la madrugada del pasado 4 de noviembre en la calle Sant Magí.

Los hechos se iniciaron cuando una ambulancia privada fue comisionada para atender a una mujer que presentaba una herida sangrante en la cabeza y signos evidentes de intoxicación etílica. Según la denuncia interpuesta posteriormente por el agredido, cuando fue a asistirla en la ambulancia, la mujer le propinó un puñetazo en la nariz de forma inesperada.

Acto seguido, la mujer arrojó material sanitario contra el otro técnico, se negó a continuar recibiendo asistencia y abandonó el lugar. La víctima solicitó presencia policial y acudió a un centro médico, donde le diagnosticaron un trauma en el tabique nasal.

Poco después, una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) fue requerida en la avenida Argentina por un taxista, quien manifestaba que una mujer le estaba increpando porque se negaba a llevarla debido a su estado. Los agentes comprobaron que se trataba de la misma persona implicada en la agresión al personal sanitario. Pese a la llegada de una ambulancia medicalizada del 061, la mujer se volvió a negar a ser asistida.

Por estos hechos, y tras la denuncia formal de la víctima, se instruyeron las diligencias correspondientes que fueron remitidas a la autoridad judicial.