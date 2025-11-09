Investigan la muerte de un joven precipitado desde un séptimo piso en Palma

Un joven de unos veinte años falleció anoche en Palma al precipitarse desde un séptimo piso de altura. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación y los primeros indicios apuntan a que pudo tratarse de un accidente.

Los hechos, según confirma la Policía, ocurrieron sobre las nueve de la noche del sábado en la calle Llorenç Cerdà, junto a los Institutos de Palma. El joven al parecer estaba solo en su casa, ubicada en un séptimo piso, cuando se precipitó a la calle.

Tras recibir los primeros avisos se desplegaron en el lugar varias dotaciones del 061 y patrullas de la Policía Nacional. Los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida del joven, que había fallecido prácticamente en el acto a consecuencia de la caída.

La Policía Nacional acordonó la calle para que los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía realizaran una inspección ocular. Los primeros indicios recogidos en el lugar parecen descartar la implicación de otras personas en lo ocurrido, y apuntan más bien a que la víctima pudo precipitarse al vacío por accidente. En cualquiero caso, la investigación sigue abierta, a la espera de nuevas pruebas y de los resultados de la autopsia del joven.