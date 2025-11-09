Dos heridos, entre ellos una joven con graves quemaduras, al explotar una chimenea en el Coll den Rabassa

Una joven ha sufrido graves quemaduras en la cara y la parte superior del cuerpo, y un hombre ha resultado también quemado de carácter menos grave, en una deflagración ocurrida en la chimenea de un domicilio en el Coll den Rebassa, en Palma. Los Bombers han apagado las llamas y han comprobado que, aunque la vivienda ha sufrido grandes daños, la estructura no ha quedado afectada. La Policía ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, que pudo estar en un bote de insecticida que habría caído al fuego.

La deflagración ha ocurrido sobre las tres menos diez de la tarde, en un domicilio de la calle Can Fonoll, en la barriada palmesana del Coll den Rabassa. El origen de la explosión ha estado en la chimenea que había en la cocina del domicilio. Se ha producido una llamarada que ha alcanzado a las dos personas que había en la habitación. Una joven de 18 años ha sufrido graves quemaduras en la cara y la parte superior del cuerpo, mientras que el hombre ha resultado también quemado, aunque de carácter menos grave.

En cuanto se han recibido las llamadas de auxilio han acudido al lugar varias dotaciones de los Bombers de Palma, el 061 y la Policía. Los Bombers han apagado el fuego rápidamente. La explosión ha causado grandes daños en la habitación, ha arrancado una puerta y ha dejado el suelo cubierto de escombros. Sin embargo, los bomberos han comprobado que la estructura no se había visto afectada.

Los dos heridos han sido trasladados en ambulancia a Son Espases. La que estaba en peor estado era la joven, con graves quemaduras en la cara y la parte superiro del cuerpo. El hospital ha activado el Código Politrauma para atenderla. El hombre sufría también quemaduras, aunque de carácter menos grave.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para tratar de aclarar el origen de la explosión, que podría estar en un spray de insecticida que habría caído al fuego.