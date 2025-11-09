Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Palma por amenazar a menores tras el suicidio de Sandra Peña, la niña acosada en Sevilla

El hombre realizó comentarios a través de una cuenta anónima de una red social llamando a matar a las adolescentes que hostigaron a Sandra Peña

El detenido es conducido a los calabozos de la Jefatura de Policía. / CNP

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas a través de internet, por los comentarios que vertió contra un grupo de chicas menores a través de una conocida red social tras la muerte de Sandra Peña, una adolescente acosada que se suicidó a finales de octubre en Sevilla.

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica (Ciberdelincuencia) de la Policía Nacional en Palma de Mallorca iniciaron una investigación con motivo de una denuncia interpuesta por unas amenazas a través de una famosa red social.

Los hechos se remontan a la segunda quincena de octubre, cuando un usuario de la red social se hizo eco de una noticia sobre el suicidio en Sevilla de Sandra Peña, una adolescente de 14 años que sufría acoso escolar por parte de otras tres menores.

El usuario, aprovechando el anonimato, realizó un comentario en el que amenazaba de muerte a las presuntas acosadoras.

La red social, tan pronto como detectó este contenido delictivo, procedió a denunciarlo a las autoridades, bloquear la cuenta de ese usuario y borrar el comentario.

Una vez recogidas las actuaciones por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, se analizó un informe completo así como la trascendencia de sus comentarios. El usuario utilizaba un perfil anónimo para su utilización y lo llevaba a cabo en el hilo de comentarios que figuraba en la propia noticia en la que se constataban unas dos millones de visualizaciones.

El comentario vertido por el usuario denunciado fue realizado entre más de 600 comentarios de otros tantos perfiles que interaccionaron con la noticia, lo cual convertía en un acto ciertamente peligroso de lograr adeptos que escribiesen en los mismos términos o tratasen de llevar esas acciones.

Una vez realizadas estas gestiones se identificó plenamente a ese usuario, quien con sus actos habría cometido un delito de amenazas utilizando un medio de comunicación.

El pasado 5 de noviembre se procedió a su detención como presunto autor de los hechos investigados y se informó al juzgado de guardia.

