Los Bombers de Mallorca auxilian a tres excursionistas en dificultades
Dos de las víctimas han sido evacuadas al hospital de Son Espases con el helicóptero "Milana"
Dotaciones de rescate de montaña de los Bombers de Mallorca y su helicóptero, «Milana», han auxiliado hoy a tres excursionistas que se encontraban en dificultades en distintos puntos de Mallorca.
La primera intervención, a la una y veinte del mediodía, ha sido el rescate de un hombre de 52 años que estaba indispuesto en la zona del Puig Roig. Poco después fue auxiliado otro excursionista de 62 años en el Puig des Galatzó. En los dos casos participaron dotaciones del Grup de Rescat de Muntanya del parque de Sóller y el helicóptero "Milana", que ha evacuado a los dos hombres al hospital de Son Espases.
Poco antes de las cuatro de la tarde dotaciones del Grup de Muntanya del parque de Inca acudieron en auxilio de otro hombre que al parecer ha sufrido una fractura en las costillas al caer a un torrente en la zona de ses Fonts Ufanes, en Campanet.
